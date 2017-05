В дипломатическом квартале Кабула раздался мощный взрыв: десятки погибших

По данным агентства, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле.

Также сообщается, что сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла в зданиях в радиусе километра от центра взрыва. Нанесен существенный ущерб зданиям посольств Германии, Франции и Индии, неподалеку от которых и произошел взрыв.

Рядом расположены еще несколько важных офисов, включая правительственные,

поэтому полиция пока не может с уверенностью сказать, какой была главная цель атаки.

Twitter

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 31, 2017