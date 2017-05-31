В дипломатическом квартале Кабула раздался мощный взрыв: десятки погибших

До 80 человек возросло число жертв мощного взрыва, произошедшего сегодня утром в дипломатическом квартале Кабула. Еще свыше 350 человек получили ранения, передает Reuters со ссылкой на представителя правительства Афганистана.

По данным агентства, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле.

Также сообщается, что сгорели около 30 автомобилей, выбиты стекла в зданиях в радиусе километра от центра взрыва. Нанесен существенный ущерб зданиям посольств Германии, Франции и Индии, неподалеку от которых и произошел взрыв.

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Рядом расположены еще несколько важных офисов, включая правительственные,

поэтому полиция пока не может с уверенностью сказать, какой была главная цель атаки.























































Aizvērt Мощный взрыв в дипломатическом районе Кабула (ВНИМАНИЕ- неприятные кадры) AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Twitter

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 31, 2017

«Интерфакс» приводит комментарий представителя кабульской полиции Башира Муджахида, который отмечает, что рядом с местом, где произошел взрыв, расположены несколько важных объектов и офисов, а также президентский дворец. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв и не уточнил цель теракта.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что взрыв был такой мощности, что

в радиусе сотен метров оказались выбиты стекла и снесены двери с петель.

Над центром Кабула поднялся огромный столб дыма. К месту трагедии устремились машины скорой помощи со всех концов города.

В Министерстве здравоохранения Афганистана сообщают о 60 раненых. Однако в больнице Вазир Акбар Хан говорят о 90 доставленных пострадавших и троих погибших.

По данным Al Jazeera, погибли девять и пострадали 92 человека. Телеканал Tolo News опубликовал сводные данные, согласно которым погибли 65 и пострадали 325 человек. Позднее, передает Reuters, число погибших возросло до 80, раненых - до 350.





Twitter

UPDATE: At least 9 dead, more than 100 injured after huge explosion in diplomatic district of Kabul pic.twitter.com/N85tgIY7K0— Warrior Reports (@WarriorReports) May 31, 2017

Агентство Pajhwok уточняет, что погибли не мене десятка человек, сотни раненых.

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