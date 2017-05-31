Россия нанесла ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

Четыре ракеты были запущены по целям ИГИЛ, сообщают в минобороны страны.

Целями ракет была тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки, сказано в заявлении Минобороны России.

«Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырёх крылатых ракет Калибр по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры… Все цели поражены», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Реклама

При этом отмечается, что подводная лодка выполнила все пуски из подводного положения.

Кроме того, сообщается, что командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках ракет по террористам.

Еще по этой теме
ЕС на год продлил санкции против Сирии

ЕС на год продлил санкции против Сирии

Родственники погибшего в Сирии героя России смогли добиться выплат только через суд

Родственники погибшего в Сирии героя России смогли добиться выплат только через суд

Путин разделяет позицию Макрона по ситуации в Сирии

Путин разделяет позицию Макрона по ситуации в Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 67000 EUR

reklama.vesti.lv

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес Showbiz

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес

Модный блогер - это работа мечты? Wo&Men

Модный блогер - это работа мечты?

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

Врачи назвали продукты, которые со временем убивают Wo&Men

Врачи назвали продукты, которые со временем убивают

Представитель МакSим прокомментировал срочную госпитализацию Showbiz

Представитель МакSим прокомментировал срочную госпитализацию

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 