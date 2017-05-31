Россия нанесла ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

Четыре ракеты были запущены по целям ИГИЛ, сообщают в минобороны страны.

Целями ракет была тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки, сказано в заявлении Минобороны России.

«Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырёх крылатых ракет Калибр по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры… Все цели поражены», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

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При этом отмечается, что подводная лодка выполнила все пуски из подводного положения.

Кроме того, сообщается, что командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках ракет по террористам.

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