В Эстонии ищут водителя перевернувшегося грузовика с пивом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Вчера вечером на улице Рягавере выехал с дороги грузовик. 51-летний мужчина, который перевозил пиво A Le Coq, до сих пор не найден, сообщает Virumaa Teataja.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде говорит, что полиция связалась с логистической фирмой, которая предоставила контактные данные водителя. К сожалению, полицейские не смогли побеседовать с водителем.

Грузовик принадлежит Andarauto. Член правления акционерного общества Сильвер Рейльян сказал, что полиции был передан номер телефона шофера. Рейльян говорит, что фирма также не смогла связаться с виновником аварии. «Пуская полиция делает свою работу», - сказал он.

Реклама

Нанесенный аварией ущерб пока не установлен.

Еще по этой теме
В Эстонии перевернулся грузовик с пивом, водитель скрылся

В Эстонии перевернулся грузовик с пивом, водитель скрылся


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saldus, 240000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Модный блогер - это работа мечты? Wo&Men

Модный блогер - это работа мечты?

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре Wo&Men

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре

Персонал роддома был ошеломлен, когда увидел это Wo&Men

Персонал роддома был ошеломлен, когда увидел это

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели! Wo&Men

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

Ивар Калныньш включен в «черный» список украинского «Миротворца» Showbiz

Ивар Калныньш включен в «черный» список украинского «Миротворца»

За рубежом

Автоаварии и ДТП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 