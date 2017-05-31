В Эстонии ищут водителя перевернувшегося грузовика с пивом

Вчера вечером на улице Рягавере выехал с дороги грузовик. 51-летний мужчина, который перевозил пиво A Le Coq, до сих пор не найден, сообщает Virumaa Teataja.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде говорит, что полиция связалась с логистической фирмой, которая предоставила контактные данные водителя. К сожалению, полицейские не смогли побеседовать с водителем.

Грузовик принадлежит Andarauto. Член правления акционерного общества Сильвер Рейльян сказал, что полиции был передан номер телефона шофера. Рейльян говорит, что фирма также не смогла связаться с виновником аварии. «Пуская полиция делает свою работу», - сказал он.

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Нанесенный аварией ущерб пока не установлен.

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