Brexit может закрыть небо Европейского союза

Если Великобритания не сможет заключить сделку с ЕС по регулированию авиаперевозок, то авиакомпаниям придется приостановить полеты между Соединенным Королевством и Евросоюзом. О таком риске в интервью CNBC рассказал финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Не исключено, что перелеты невозможно будет осуществлять в течение нескольких месяцев после марта 2019 г., предупредил Нил Сорахан, когда Объединенное Королевство официально выйдет из Европейского союза.

Как ранее сообщалось, базирующаюся в Дублине авиакомпания Ryanair, которая обеспечивает более, чем 1800 полетов в 200 пунктов, в 33 различные страны каждый день, призывало правительство Великобритании обеспечить согласованный план полетов после Brexit.

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