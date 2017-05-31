Суд обязал Навального удалить фильм-расследование о «тайной империи» Медведева

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Миллиардер Алишер Усманов одержал победу в суде над оппозиционером Алексеем Навальным по иску о защите чести и достоинства.

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter.

Усманов подал в суд на Навального в апреле. Он требовал опровержения 12 материалов и удаления фрагментов публикаций, где его упоминают. Речь идет о расследовании ФБК о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

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В расследовании говорилось, что Усманов якобы давал взятки Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным ФБК, Усманов «подарил» связанному с премьером фонду землю и усадьбу в Знаменском, «взятка» Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года.

Напомним, фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на YouTube 21,6 млн просмотров.

Все подробности по делу можно узнать здесь.


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