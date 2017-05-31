Опечатка Трампа вызвала фурор в сети

Опечатка, которую президент США Дональд Трамп сделал в одном из своих новых сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию в сети.
«Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал Трамп. Запись так и осталась незаконченной. Твит провисел в ленте президента более пяти часов.
Глава США, судя по всему, имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.
Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I’ve got a lot of bad covfefe («У меня много плохого covfefe») - и хэштегами #trump и #covfefe.
#covfefe is a state of mind. pic.twitter.com/eC6zWHCssL— Skeller85 (@skeller85) 31 May 2017
Слово появилось на футболках и в многочисленных интернет-мемах, это одна из самых популярных тем в Twitter.
Кроме того, один из неназванных пользователей успел купить домен covfefe.us.
Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова.
"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант предлагает сценаристка Бесс Калб.
Позже Трамп прокомментировал свой твит с ошибками.
«Кто сможет угадать, что значит «covfefe«? Наслаждайтесь!» - написал он.
New Pokemon has been announced! #covfefe pic.twitter.com/UXLfWq3irD— Jamill Payne (@JamillPayne) 31 May 2017