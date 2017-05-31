Опечатка Трампа вызвала фурор в сети

 

Фото: AP/Scanpix

Опечатка, которую президент США Дональд Трамп сделал в одном из своих новых сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию в сети.

«Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал Трамп. Запись так и осталась незаконченной. Твит провисел в ленте президента более пяти часов.

Глава США, судя по всему, имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.

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Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I’ve got a lot of bad covfefe («У меня много плохого covfefe») - и хэштегами #trump и #covfefe.

Twitter

Слово появилось на футболках и в многочисленных интернет-мемах, это одна из самых популярных тем в Twitter.

Кроме того, один из неназванных пользователей успел купить домен covfefe.us.

Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова.

"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант предлагает сценаристка Бесс Калб.

Позже Трамп прокомментировал свой твит с ошибками.

«Кто сможет угадать, что значит «covfefe«? Наслаждайтесь!» - написал он.

Twitter


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