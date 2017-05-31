МИД РФ объявил персонами нон грата двух эстонских дипломатов

Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель Псковской канцелярии Генконсульства республики признаны в России персонами нон грата, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ в заявлении под названием «Об ответных мерах на недружественные действия Таллина в отношении российских дипломатов в Эстонии».

Под «недружественной акцией» имеется в виду выдворение Эстонией двух российских дипломатов, о котором в МИД РФ предупредили, что оно не останется без последствий.

«В связи с недружественной акцией властей Эстонии, объявившей нежелательными лицами двух российских дипломатов, 31 мая в МИД России был вызван посол Эстонской Республики в Москве Арти Хилпус», - говорится в заявлении МИД РФ.

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«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К.Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок».

Яанус Кирикмяэ, как говорится на сайте Генконсульства Эстонии в Петербурге, родился в 1965 году в эстонском городе Сууре-Яани. Он был прежде генконсулом в консульстве Эстонии в Нью-Йорке в 2007-2011 годах, возглавлял бюро внешней экономики и сотрудничества в области развития, МИД Эстонии в 2011 - 2012 годах.

В 2012-2013 был старшим советником Департамента европейского и трансатлантического сотрудничества МИД Эстонии, а затем с 2013-го по 2016 год старшим советником Совета по правам человека ООН Политического департамента эстонского МИД.

«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне», - говорится в заявлении российского МИД.

Генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту о том, что они должны покинуть Эстонию, после разговора с мэром Кивиыли по поводу памятника советским летчикам, который, по данным местных СМИ, был «неуважительным» по отношению к чиновнику.