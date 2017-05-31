«Я таких как ты сажал в Грузии, мерзавец!». Саакашвили устроил истерику в Минюсте Украины

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили закатил истерику в кабинете министра юстиции Украины Павла Петренко. Одиозный политик хотел зарегистрировать «партию Саакашвили», но в результате сорвался на крики и со скандалом ушел из кабинета главы ведомства.
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Видеозапись, на которой запечатлён инцидент, была опубликована в Сети.
Сначала Михаил Саакашвили попросил зарегистрировать свою партию, но получил отказ и совет Петренко обратиться в суд, чтобы отстоять своё право. Но бывший глава Одесской области начал настаивать на том, что ранее зарегистрированная партия «Блок Михаила Саакашвили» никакого отношения к нему не имеет.
Видео
«Вы на олигархов зарегистрировали партию. Вы такой же бессовестный, как и ваш хозяин. Убирайтесь к чёрту. Вас надо выкинуть из этого кабинета. Никто вас не уважает, я вас не уважаю», — заявил Саакашвили министру.
Как видно из опубликованных кадрах, словесная перепалка едва не переросла в драку. Однако Саакашвили так и смог получить своего: обозвав министра мерзавцем и ублюдком, он вышел из кабинета.Еще по этой теме