Мужчина напал на мальчика в туалете торгового центра

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

В эстонских соцсетях стало распространяться сообщение о нападении на девятилетнего мальчика в туалете торгового центра Viru.

Мать ребенка написала в группе «Книга жалоб», что 26 мая с 14 до 14.30 в туалете, который находится на первом этаже торгового центра Viru, было совершено нападение на ее девятилетнего сына.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк подтвердил, что 26 мая в полицию поступило сообщение о возможном нападении, которое было совершено в туалете торгового центра Viru.

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По словам несовершеннолетнего потерпевшего, в туалете он подрался с незнакомым мужчиной, который пытался отобрать у него вещи и использовал для этого насильственные действия. «На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и подробнее о случившемся пока говорить невозможно», - говорит Куйк.


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