Путин и мальчик: президент РФ пожалел разревевшегося в Кремле ребенка

 

Фото: AP/Scanpix

На торжественном приеме в Кремле, в ходе которого президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» не смог совладать с эмоциями маленький мальчик.

Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства на сцене вручал награды и фотографировался с многодетным семейством. Младший из 10 детей начал плакать, мама, стоявшая рядом с Путиным взяла ребенка на руки, а тот попытался его успокоить.

Видео

Реклама

Кстати, похожая ситуация случилась и в прошлом году, когда четырехлетняя Яна Кулешова неожиданно расплакалась от волнения во время приема. Тогда президент РФ, решив ее утешить, присел рядом с ней и погладил девочку по щеке, но она расплакалась еще больше.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Ивар Калныньш включен в «черный» список украинского «Миротворца» Showbiz

Ивар Калныньш включен в «черный» список украинского «Миротворца»

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес Showbiz

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом Showbiz

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом

Латвийцы сами развязывают руки мошенникам,публикуя личные данные Hi-Tech

Латвийцы сами развязывают руки мошенникам,публикуя личные данные

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple Hi-Tech

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕР ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 