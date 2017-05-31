Путин и мальчик: президент РФ пожалел разревевшегося в Кремле ребенка

На торжественном приеме в Кремле, в ходе которого президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава» не смог совладать с эмоциями маленький мальчик.

Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства на сцене вручал награды и фотографировался с многодетным семейством. Младший из 10 детей начал плакать, мама, стоявшая рядом с Путиным взяла ребенка на руки, а тот попытался его успокоить.

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Кстати, похожая ситуация случилась и в прошлом году, когда четырехлетняя Яна Кулешова неожиданно расплакалась от волнения во время приема. Тогда президент РФ, решив ее утешить, присел рядом с ней и погладил девочку по щеке, но она расплакалась еще больше.

