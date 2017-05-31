Облава на пароме Tallink: искали убийцу-расчленителя

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В финскую полицию поступило сообщение о том, что на направляющемся в Эстонию пароме находится один из самых разыскиваемых в Европе преступников Маркус Паси Пенкя, известный в Эстонии как расчленитель с улицы Маакри,

«Поступила информация, что он на пароме, поэтому мы начали поисковую операцию», - сообщил комиссар Кай Бьерквист. Обыски на пароме Tallink Superstar, который должен был выйти из западного порта Хельсинки, провели пять отрядов полиции и два отряда пограничной охраны. На некоторых полицейских было защитное снаряжение, с ними были собаки.

Однако найти преступника не удалось.

Маркус Паси Пенкя (33 года) объявлен в розыск Европолом и внесен в список самых разыскиваемых преступников Европы.

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Пенкя был объявлен в розыск, поскольку в конце апреля не явился отбывать назначенное ему за налоговые преступления тюремное наказание, пишет ERR со ссылкой на Yle.

В начале мая суд Хельсинки выдал ордер на арест Пенкя, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Также полиция подозревает его в незаконном взломе компьютерной сети.

Напомним, что летом прошлого года суд Финляндии приговорил Маркуса Паси Пенкя, который ранее был осужден в Таллинне за жестокое убийство приятеля и расчленение его трупа, к полутора годам тюрьмы за мошенничество и преступление, связанное с огнестрельным оружием.

Согласно обвинению, 32-летний Пенкя приобрел два пистолета и пытался заполучить еще две единицы огнестрельного оружия, не имея на то разрешения.

Также Пенкя и его сообщник смогли через сотрудника банка раздобыть пароли от банковского счета одного предприятия. С помощью них они делали переводы и планировали совершать покупки в интернет-магазинах.


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