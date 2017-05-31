В Германии зафиксирована самая низкая безработица за 26 лет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Германии вновь заметно сократилось число безработных. В мае без работы в ФРГ числились 2,498 млн трудоспособных жителей страны, это самый низкий показатель за последние 26 лет, сообщило в среду, 31 мая, Федеральное агентство по труду. В процентном соотношении уровень безработицы за последний месяц снизился на 0,2 процентных пункта, до 5,6%.

По сравнению с апрелем количество безработных в стране сократилось на 71 тысячу человек, а если сравнивать показатели с аналогичным периодом предыдущего года - на 166 тысяч.

«На фоне позитивных экономических условий рынок труда также демонстрирует положительную динамику», - констатировал глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле.

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С учетом сезонных колебаний количество безработных в мае составило 2,536 млн человек - на 9000 меньше, чем в апреле. На западе ФРГ число людей, зарегистрированных на рынке труда, уменьшилось на 5000 человек, на востоке страны - на 4000.

Согласно последним данным Федерального агентства по труду, без учета сезонных колебаний в апреле число трудоустроенных в стране поднялось до 43,98 млн, это на 652 тысячи человек больше, чем годом ранее.

Напомним, правительство Германии выделило земельным и коммунальным властям в 2016 году 9,3 млрд евро на расходы, связанные с беженцами.


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