Суд Стокгольма встал на сторону Украины в споре по газу с Россией

 

Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

Стокгольмский арбитражный суд отменил требование «бери или плати» (take or pay), которое содержится в контракте между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», подписанном в 2009 году. Ранее российская компания потребовала от Киева оплатить счет в размере 5,3 млрд долларов за газ, не выбранный украинской стороной во втором - четвертом кварталах прошлого года.

«Суд полностью отменил требование «бери или плати» по контракту», - заявили 31 мая в пресс-службе «Нафтогаза Украины» (цитата по ТАСС). Позднее на официальной странице компании в Facebook также появилось соответствующее сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования «Нафтогаза» по принципу take or pay».

Тем временем заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уточнила, что

Стокгольмский арбитраж постановил пересмотреть цену в контракте между двумя компаниями начиная с 2014 года.

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«Условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома«) упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года - европейский хаб», - сообщила она на своей странице в Facebook.

В «Газпроме», в свою очередь, подтвердили получение промежуточного арбитражного решения. «Оно посвящено в основном решению принципиальных юридических вопросов, не содержит в себе каких-либо цифр. Объем очень большой, 790 страниц, мы сейчас анализируем его содержание с тем, чтобы прийти к каким-то выводам», - пояснил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что решение Стокгольмского арбитража является промежуточной стадией в споре между российской компанией и «Нафтогазом Украины». В «Газпроме» отметили, что окончательное решение будет принято не раньше конца июня, передает «Интерфакс».

Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» приходится именно на штрафы за недобор газа по правилу «бери или плати». При этом еще в январе этого года в Киеве заявили, что не будут оплачивать счет, выставленный «Газпромом», до решения Стокгольмского арбитража.

В суде украинская компания требовала от «Газпрома» ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены и транзитные ставки. Кроме того, «Нафтогаз Украины» также добивался от российского поставщика отмены запрета на перепродажу топлива.

17 января «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет в размере 5,3 млрд долларов на оплату не выбранного во втором - четвертом кварталах 2016 года газа

. При этом в Москве настаивали на том, чтобы счет был оплачен в течение десяти дней.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года. По итогам трехсторонних переговоров с участием ЕК украинская сторона выразила готовность купить у России от 1,5 до 4 млрд кубов газа прошлой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак тогда говорил, что стороны не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале. Сейчас Киев покупает транзитный газ в Евросоюзе, заявляя, что он обходится дешевле.

С 2014 года стороны судятся в арбитраже Стокгольма относительно пунктов долгосрочного контракта на поставку российского газа на Украину. Ранее в Киеве отмечали, что страна может обойтись без поставок российского газа, но не будет отказываться от трехсторонних переговоров (при посредничестве Еврокомиссии) об условиях поставок топлива.


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