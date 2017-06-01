Минобороны РФ признали, что причиной крушения Ту-154 стала ошибка пилота

 

Фото: TASS/Scanpix

Завершено расследование крушения под Сочи военного самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Причиной аварии признали ошибку пилота. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», - цитирует агентство сообщение Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что члены комиссии, которая занималась установлением причин крушения самолета, не выявили «нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 кг».

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«Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов», - отметили в Минобороны.

В комиссию по расследованию входили эксперты Минобороны, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Министерства промышленности и торговли РФ, а также авиационного концерна «Туполев».

Специалистами «были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета из аэропорта Сочи», резюмировали в военном ведомстве.

В апреле этого года в СМИ появилась версия о том, что причиной крушения Ту-154 могла быть перегрузка воздушного судна более чем на 10 тонн и неосведомленность о ней командира и экипажа.

В частности, сообщалось, о том, что, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны, включая 24 тонны топлива, что превышало нормативы, но отклонение в 1,6 тонны было несущественным. Однако в Адлере самолет по максимуму дозаправили, в его баках было 35,6 тонны топлива, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

Ранее высказывались другие версии, в том числе гипотеза о дезориентации пилота в пространстве, которую раскритиковали сначала в Генпрокуратуре, а затем в Следственном комитете.

Со ссылкой на участников расследования сообщалось также, что причиной катастрофы могла быть потеря пилотом ориентировки в пространстве, из-за чего он доверился своим инстинктам, проигнорировал показания приборов и направил самолет в пике с креном в 55 градусов.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту разбившегося самолета находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.


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