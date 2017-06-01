Президент Эстонии заявила, что фашистов в страну «откуда-то привозят» по заказу Кремля

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что появление в Эстонии радикальных националистов является прямым следствием российской пропаганды. По ее словам, власти РФ пытаются показать, что в Эстонии есть фашисты, но для этого они вынуждены «откуда-то привозить» их в страну. Об этом глава государства сообщила телеканалу «Дождь».

«Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо понимаем, откуда это идет, - это российская пропаганда», - отметила Кальюлайд.

Она также добавила, что Россия в Эстонии, может быть, и популярна, но никто «не хочет проснуться и ощутить себя жителем Российской Федерации». «Все хотят жить по европейским стандартам. Это касается жизни, свободы, ценностей, чтобы любой человек мог прикрепить к своей машине какой-нибудь своеобразный флаг и при этом не быть наказанным за то, что не поддерживает официальную точку зрения», - заявила президент, подчеркнув, что либеральную демократию в Эстонии «ценят все».

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Напомним, в марте этого года в латвийской столице Риге в ежегодной акции памяти латышских легионеров Waffen SS приняло участие около двух тысяч человек. Шествие, которое проходило от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы, было организовано латвийской националистической организацией Daugavas Vanagi («Даугавские ястребы»).

В ходе акции были задержаны пять человек. Трое из них были антифашистами, а два других с прикрепленными к одежде георгиевскими ленточками выкрикивали на русском языке лозунги «Фашизм не пройдет!» и «Позор Латвии!». Местная полиция тогда объяснила задержания нарушениями порядка проведения собраний, шествий и пикетов.

Местные СМИ утверждали, что в акции принимали участие не только граждане Латвии: мероприятие посетили представители Литвы, Украины и Эстонии, которые несли флаги своих стран в колонне.

В 2015 году в Эстонии разгорелся скандал из-за высказываний депутата парламента Яака Мадисона из «Консервативной народной партии». Он выступил в оправдание преступлений нацистов, заявив, что, несмотря на концлагеря и газовые камеры гитлеровской Германии, существовавшие тогда правила способствовали бурному развитию немецкой промышленности. Представители местных еврейских общин были шокированы подобными словами.


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