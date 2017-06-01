На борту самолета в США загорелся ноутбук

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В США на борту самолета авиакомпании JetBlue загорелся ноутбук, сообщает CNN. По данным СМИ, в ноутбуке одного из пассажиров рейса загорелся литиевый аккумулятор. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.

Отмечается, что лайнер, следовавший из Нью-Йорка в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Гранд-Рапидса, штат Мичиган.

После посадки в Мичигане пожарная служба сняла с самолета обугленную сумку ноутбука. Примерно через три часа борт вернулся в воздух и отправился в Сан-Франциско.

Реклама

Ранее власти США и Евросоюза решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в Штаты, из-за угрозы терактов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Flight diverted when lithium battery catches fire onboard

Еще по этой теме
ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета – лишь вопрос времени

ООН: Бомба в ноутбуке на борту самолета – лишь вопрос времени

В США загорелся летящий самолет, есть пострадавшие

В США загорелся летящий самолет, есть пострадавшие


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR

reklama.vesti.lv

Постройневшая звезда КВН с гордостью носит вечерние платья Showbiz

Постройневшая звезда КВН с гордостью носит вечерние платья

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем Wo&Men

ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем

Создано платье в честь Кейт Миддлтон Wo&Men

Создано платье в честь Кейт Миддлтон

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес Showbiz

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров Hi-Tech

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 