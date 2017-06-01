На борту самолета в США загорелся ноутбук

В США на борту самолета авиакомпании JetBlue загорелся ноутбук, сообщает CNN. По данным СМИ, в ноутбуке одного из пассажиров рейса загорелся литиевый аккумулятор. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.

Отмечается, что лайнер, следовавший из Нью-Йорка в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Гранд-Рапидса, штат Мичиган.

После посадки в Мичигане пожарная служба сняла с самолета обугленную сумку ноутбука. Примерно через три часа борт вернулся в воздух и отправился в Сан-Франциско.

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Ранее власти США и Евросоюза решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в Штаты, из-за угрозы терактов.

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