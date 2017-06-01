Обама купил дом в Вашингтоне за $8 млн

Экс-президент США приобрел особняк, который снимал после ухода из Белого дома.

Барак Обама приобрел в Вашингтоне дом стоимостью $8,1 млн, сообщает газета The Washington Post. Особняк расположен в районе Калорама на северо-западе Вашингтона.

Недалеко от нового жилища Обамы находится дом Иванки Трамп, дочери действующего президента США Дональда Трампа.

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После того, как чета Обама покинула Белый дом, они снимали этот особняк. Сейчас экс-президент решил выкупить жилье.

Семья Обамы намерена прожить в столице США еще как минимум два с половиной года. За это время дочь Обамы Саша закончит среднюю школу в Вашингтоне.

Известно, что ранее этот дом принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В самом особняке расположены восемь спален и десять санузлов.

Особняк бывшего президента США занимает второе место по стоимости в районе Калорама. Он уступает лишь дому основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса, который стоит около $23 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США поддержали отмену Obamacare.

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