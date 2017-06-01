Администрация президента США ужесточила правила проверки для выдачи виз. Так, утверждена новая анкета для соискателей, которая включает несколько новых пунктов. Например, предлагают указать имена, под которыми заявитель зарегистрирован в соцсетях.

Как сообщает агентство Reuters, согласно новым правилам, сотрудники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их прошлых загранпаспортов, имена профилей в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также подробную биографию за последние 15 лет - данные о работе и перемещениях по миру.

Вопросы носят характер необязательных, однако в анкете указано, что отсутствие ответов может повлиять на решение о выдаче визы.

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