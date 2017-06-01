Нетрезвый россиянин попытался выйти из летевшего самолета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Во время перелета из Москвы в Нью-Дели находящийся в нетрезвом состоянии россиянин попытался открыть дверь самолета, передает Hindustan Times. Сообщается, что инцидент произошел, когда лайнер приближался к индийской столице.

Издание отмечает, что во время перелета мужчина употреблял алкогольные напитки. Когда он предпринял попытку открыть дверь, пилоты связались с диспетчерами аэропорта Нью-Дели и запросили помощь полиции.

По пребытии самолета в столицу Индии российский гражданин был передан местным стражам порядка. Известно, что он был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рупий.

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