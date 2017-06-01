Сколько стоит самая дорогая «хрущевка» в Москве?

Самая дорогая хрущевка в Москве в районе Хамовники в центре города продается за 45 миллионов рублей (708 тыс. еыро), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз российского агентства недвижимости «Бест-новострой».

Самая дорогая хрущевка в Москве в районе Хамовники в центре города продается за 45 миллионов рублей (708 тыс. еыро), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз российского агентства недвижимости «Бест-новострой».

Это трехкомнатная квартира на улице Ефремова на третьем этаже 5-этажного блочного дома 1960 года постройки, без лифта.

Общая площадь квартиры – 98 квадратных метров, уточняется в сообщении.

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Хрущевку-двушку на Шелепихинской набережной на первом этаже 5-этажного дома без лифта 1956 года постройки продают за 21 миллион рублей (примерно 331 тыс. евро). Общая площадь квартиры – 68 квадратных метров.

В то же время с бюджетом в пределах 14 миллионов рублей (220 тыс. евро) можно купить однокомнатную квартиру в жилом комплексе премиум-класса 40-48 квадратных метров либо в небоскребе премиум-класса, где «однушки» имеют площадь от 46 квадратных метров. А за 21 миллион рублей предлагаются двухкомнатные квартиры в ЖК бизнес-класса возле метро «Аэропорт» – площади лотов от 64,5 до 79,2 квадратных метра, говорится в пресс-релизе.