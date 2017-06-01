В Латвии - ветер, а в Эстонии завтра обещают мокрый снег

 

Фото: AP/Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам небольшие осадки.

Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве местами 0-1 градус мороза.

Днем, 2 июня, облачность усилится, по многим регионам кратковременные дожди, утром на северо-востоке страны местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13, порывами до 15-17, на островах и побережье порывами до 20 м/сек, вечером немного уляжется. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.

Реклама
Еще по этой теме
Лето - лишь в календаре: в пятницу похолодает еще больше, усилится ветер

Лето - лишь в календаре: в пятницу похолодает еще больше, усилится ветер



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 67000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Автомобиль «на интернете» проехал всю Латвию за 2 дня Hi-Tech

Автомобиль «на интернете» проехал всю Латвию за 2 дня

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди Wo&Men

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди

Диетологи назвали продукты, от которых невозможно потолстеть Wo&Men

Диетологи назвали продукты, от которых невозможно потолстеть

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона Hi-Tech

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид Hi-Tech

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 