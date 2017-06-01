В Латвии - ветер, а в Эстонии завтра обещают мокрый снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам небольшие осадки.

Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве местами 0-1 градус мороза.

Днем, 2 июня, облачность усилится, по многим регионам кратковременные дожди, утром на северо-востоке страны местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13, порывами до 15-17, на островах и побережье порывами до 20 м/сек, вечером немного уляжется. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.

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