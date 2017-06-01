До слез: мать самой юной жертвы теракта в Манчестере узнала о гибели дочки

 

Фото: AFP/Scanpix

Самой юной жертвой теракта в Манчестере, который 22 мая унес жизни 22 человек, является восьмилетняя Саффи Роуз Руссо, которая пришла на концерт Арианы Гранде со своей старшей сестрой Эшли и матерью Лизой, пишет The Sun.

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Лиза в результате взрыва получила тяжелые травмы и была введена искусственную кому. Сейчас она вышла из комы и узнала о смерти дочери.

Утро после кровавой ночи в Манчестере

Фото: Утро после кровавой ночи в Манчестере0

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Сестра Саффи Эшли тоже пострадала в теракте, но ее травмы не были настолько серьезными.

В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте0

По данным следствия, теракт осуществил 22-летний Салман Абеди, также погибший при взрыве.

Взрыв в английском Манчестере

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