До слез: мать самой юной жертвы теракта в Манчестере узнала о гибели дочки

Самой юной жертвой теракта в Манчестере, который 22 мая унес жизни 22 человек, является восьмилетняя Саффи Роуз Руссо, которая пришла на концерт Арианы Гранде со своей старшей сестрой Эшли и матерью Лизой, пишет The Sun.
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Лиза в результате взрыва получила тяжелые травмы и была введена искусственную кому. Сейчас она вышла из комы и узнала о смерти дочери.
Сестра Саффи Эшли тоже пострадала в теракте, но ее травмы не были настолько серьезными.
По данным следствия, теракт осуществил 22-летний Салман Абеди, также погибший при взрыве.
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