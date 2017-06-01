Черногория запретила въезд почти 150 россиянам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Черногория запретила въезд 149 гражданам России и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма, передает B92.

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Накануне премьеру Черногории запретили въезд в Россию. Помимо него, в список попали еще несколько десятков чиновников. По данным СМИ, это было сделано в ответ на то, что страна поддержала санкции ЕС против РФ.

Сообщается, что

в «черный список» попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев,

президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генсека правящей партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

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При этом о каких именно украинцах идет речь, не уточняется.

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