В отеле на Филиппинах открыли стрельбу: десятки раненых

На официальной странице Resorts World Manila в Twitter появилось сообщение о том, что в настояще время работа курорта в экстренном порядке прекращена из-за информации о неизвестном, открывшим стрельбу.

По информации агентства Reuters, уже

началась срочная эвакуация всех сотрудники и гостей гостиничного комплекса.

При этом журналисты отмечают, что полицейские держат ситуацию под контролем.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.— Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017