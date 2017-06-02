В отеле на Филиппинах открыли стрельбу: десятки раненых

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В столице Филиппин - Маниле - неизвестный открыл стрельбу в крупнейшем отеле Resorts World Manila. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, местных спецслужб, медики и спасатели. По предварительным данным, пострадали 25 человек.

На официальной странице Resorts World Manila в Twitter появилось сообщение о том, что в настояще время работа курорта в экстренном порядке прекращена из-за информации о неизвестном, открывшим стрельбу.

По информации агентства Reuters, уже

началась срочная эвакуация всех сотрудники и гостей гостиничного комплекса.

При этом журналисты отмечают, что полицейские держат ситуацию под контролем.

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Twitter

Как сообщает телеканал CNN, неизвестный мужчина в маске, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь на втором этаже отеля.

Twitter

После этого в здании вспыхнул пожар.

Resorts World Manila находится рядом с международным аэропортом. На терроритории курорта расположены гостинцы, казино, торговый центр, кинотеатры, рестораны и клубы.


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