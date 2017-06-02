Москва: Санкции - константа американской политики

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что константой политики США по отношению к России остаются санкции, передает Интерфакс.

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Таким образом он прокомментировал санкции против трех российских компаний и одного физического лица за нарушение резолюций СБ ООН по КНДР.

«Константой американской политики на российском направлении остаются санкции. Это - отражение того, что, как мы считаем, в Вашингтоне наблюдается очевидный дефицит конструктивных идей относительно того, как выстраивать отношения с Россией», - сказал он.

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По его словам, на такой основе восстанавливать отношения крайне сложно.

«Мы говорили не раз, что санкционный инструментарий является в случаях его одностороннего применения нелегитимным, незаконным, с политической точки зрения деструктивным, не достигающим заявленных целей», - отметили в российском МИД.

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