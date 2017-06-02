Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Российский президент Владимир Путин назвал главу США Дональда Трампа «прямым и откровенным» человеком, и что он «любит таких, как Трамп, людей».

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Об этом он заявил иностранным журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает Bloomberg.

По его словам, президента США нельзя отнести к «категории обычных политиков», отметив, что считает это «преимуществом», так как у нового Трампа «свежий взгляд на вещи».

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При этом Путин подчеркнул, что еще не составил «окончательное мнение» о Трампе, потому что их личной встречи еще не было.

Он уточнил, что нельзя «быть другом человеку, которого не знаешь».

«Некоторым людям он нравится, некоторым - нет», - сказал Путин о Трампе.

Также Путин заявил, что «непрекращающаяся антироссийская кампания» «контрпродуктивна» и вредит всем. Он выразил надежду, что это «не может длиться вечно и должно пройти».

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