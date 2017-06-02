Трамп: США выходят из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, передает РИА Новости.

«Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков», − отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что дальнейшие действия США будут зависеть от того, смогут ли они заключить «справедливую сделку».

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Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату ставит США в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. По его словам, Штаты могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за соглашения.

Парижское соглашение по климату − первое мировое климатическое соглашение, определяющее план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно было подписано в декабре 2015 года 194 странами. Документ предполагает принятие мер по снижению выбросов углекислого газа, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп решил выполнить свое предвыборное обещание и вывести США из соглашения, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов.

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