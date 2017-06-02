Трамп: США выходят из соглашения по климату

 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, передает РИА Новости.

«Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков», − отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что дальнейшие действия США будут зависеть от того, смогут ли они заключить «справедливую сделку».

Реклама

Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату ставит США в невыгодное положение, создавая выгоду для других стран. По его словам, Штаты могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году из-за соглашения.

Парижское соглашение по климату − первое мировое климатическое соглашение, определяющее план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно было подписано в декабре 2015 года 194 странами. Документ предполагает принятие мер по снижению выбросов углекислого газа, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп решил выполнить свое предвыборное обещание и вывести США из соглашения, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов.

Еще по этой теме
Вступило в силу Парижское соглашение по климату

Вступило в силу Парижское соглашение по климату

Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата

Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающ Hi-Tech

Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающ

Диетологи назвали продукты, от которых невозможно потолстеть Wo&Men

Диетологи назвали продукты, от которых невозможно потолстеть

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь Wo&Men

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди Wo&Men

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 