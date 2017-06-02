СМИ: В отеле Манилы обнаружили более 30 тел

Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 раненых.
По информации полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.
Отмечается, что преступник покончил собой, хотя ранее в полиции заявили, что ликвидировали налетчика, который начал стрельбу при попытке ограбления.
Ранее сообщалось, что в столице Филиппин в гостиничном комплексе Resorts World Manila произошла стрельба.Еще по этой теме