СМИ: В отеле Манилы обнаружили более 30 тел

Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья. Ранее сообщалось о двух погибших и 50 раненых.

По информации полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

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Отмечается, что преступник покончил собой, хотя ранее в полиции заявили, что ликвидировали налетчика, который начал стрельбу при попытке ограбления.

Ранее сообщалось, что в столице Филиппин в гостиничном комплексе Resorts World Manila произошла стрельба.

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