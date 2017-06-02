ГПУ: Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры; замешана Латвия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины.

«Следствие установило и это зафиксировано судом. Во времена Януковича было создано около 500 фирм, которые выводили средства из Украины. Они их выводили в район Сингапура, Гонконга, где запутывали следы. Дальше эти потоки шли на Кипр и Латвию. А оттуда малоизвестные офшорные компании покупали облигации государственного внутреннего займа под 9% годовых в валюте», - рассказал он.

Далее же эти средства просто множились под процент.

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«Количество таких облигаций - $1,5 миллиарда. Облигации, которые хранились в Ощадбанке и других банках, насчитывали процент. И постепенно стоимость облигаций плюс проценты накапливалась в денежном измерении.

Купив эти облигации на 1 миллиард, через год-два-три вы получаете 1 миллиард плюс проценты в денежном виде.

На счетах в государственном сбербанке, на момент ареста Януковича в 2015 году, находились на счетах живые деньги - это 1 миллиард 100 миллионов в денежном эквиваленте», - рассказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Лондона отложил решение по долгу Януковича.