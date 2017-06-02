ГПУ: Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры; замешана Латвия

 

Фото: AP/Scanpix

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины.

«Следствие установило и это зафиксировано судом. Во времена Януковича было создано около 500 фирм, которые выводили средства из Украины. Они их выводили в район Сингапура, Гонконга, где запутывали следы. Дальше эти потоки шли на Кипр и Латвию. А оттуда малоизвестные офшорные компании покупали облигации государственного внутреннего займа под 9% годовых в валюте», - рассказал он.

Далее же эти средства просто множились под процент.

Реклама

«Количество таких облигаций - $1,5 миллиарда. Облигации, которые хранились в Ощадбанке и других банках, насчитывали процент. И постепенно стоимость облигаций плюс проценты накапливалась в денежном измерении.

Купив эти облигации на 1 миллиард, через год-два-три вы получаете 1 миллиард плюс проценты в денежном виде.

На счетах в государственном сбербанке, на момент ареста Януковича в 2015 году, находились на счетах живые деньги - это 1 миллиард 100 миллионов в денежном эквиваленте», - рассказал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Лондона отложил решение по долгу Януковича.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

Российские звезды в долгу перед Юрмалой? Showbiz

Российские звезды в долгу перед Юрмалой?

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона Hi-Tech

Медики рассказали, чем грозит постоянное использование смартфона

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди Wo&Men

Латвийская секси-звезда соцсетей рассекретила свой размер груди

«Научите Юлю фотошопить»: Началова правит фото до неузнаваемости Showbiz

«Научите Юлю фотошопить»: Началова правит фото до неузнаваемости

Автомобиль «на интернете» проехал всю Латвию за 2 дня Hi-Tech

Автомобиль «на интернете» проехал всю Латвию за 2 дня

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 