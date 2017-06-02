Россия отменяет все ограничения на ввоз турецкой еды

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Выпущено постановление российского правительство о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции, передает РИА «Новости». Согласно этому документу, подписанному Дмитрием Медведевым, Россия отменяет запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

При этом сохраняется запрет на ввоз в Россию томатов из Турции. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что ограничения останутся минимум на три года.

Кроме того, постановлением отменен запрет на выполнение турецкими компаниями работ в строительстве, деятельности туристических агентств и гостиниц, деревообработке, проведении технических испытаний, исследований и анализа. Турецким компаниям снова разрешается оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Договоренность о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами была достигнута 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. 22 мая вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали в Стамбуле совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле.

РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука-шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

Сохранение запрета на ввоз томатов объясняется «инвестициями отечественных аграриев в этот сектор» и «длительным циклом производства».


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