Мировые лидеры осудили решение Трампа по климату

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Дональд Трамп после объявления о выходе из Парижского соглашения провел телефонные переговоры с Меркель, Макроном, Мэй и Трюдо. Он пытался объяснить им свою позицию по климату.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 1 июня, провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразила сожаление в связи с решением Белого дома об отказе от Парижского соглашения. Об этом спустя примерно час после заявления Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он также отметил, что Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.

Трамп лично объяснил свою позицию Макрону, Мэй и Трюдо

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Помимо Меркель, Трамп провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо. Американский лидер пытался объяснить им свою позицию по климатическому соглашению, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Собеседник агентства заявил, что Трамп «заверил лидеров в приверженности Америки Трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду».

Многие главы государств публично осудили его решение. Французский президент, выступая со специальным телевизионным обращением, заявил, что Трамп совершил историческую ошибку и добавил, что «США повернулись спиной к миру». Он также подчеркнул, что страны, оставшиеся в Парижском соглашении, не будут вести переговоры о менее амбициозном плане борьбы с изменением климата, нежели уже согласованный.

Канадский премьер Трюдо подтвердил переговоры с Трампом после его решения по климату и заявил, что «глубоко огорчен» этим шагом американской администрации. Он подчеркнул, что Канада остается приверженной «борьбе с изменением климата и поддержке чистого экономического роста».

Британский премьер Тереза Мэй ранее отказалась от публичной критики Трампа в связи с его позицией по климату, заявив, что он, как президент США, вправе определять точку зрения своей страны по этому вопросу. При этом она добавила, что лидеры стран «большой семерки» - за исключением США - ранее уже выразили свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения. В личном телефонном разговоре с Трампом 1 июня, как сообщил пресс-секретарь британского правительства, Мэй выразила свое огорчение и отметила, что эти договоренности представляют собой глобальные рамочные условия, необходимые для «защиты процветания и безопасности будущих поколений.»

Обама обратился к миру

С призывом усилить борьбу с изменением климата обратился к мировому сообществу бывший президент США Барак Обама, который от имени США подписывал международное соглашение по климату. После решения Трампа он выпустил специальное заявление, в котором написал: «Я уверен, что наши страны, города и предприятия будут делать еще больше и помогут защитить единственную планету, которая у нас есть, для будущих поколений».

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня, посчитав, что оно имеет мало отношения к климату и невыгодно для Соединенных Штатов. Он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения. Правда, Германия, Италия и Франция уже ответили на это, что не готовы пересматривать условия действующего пакта.

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