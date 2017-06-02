Водитель BMW поразил своим нахальством

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня, 2 июня, в Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как на Таммсааре-теэ в Таллинне водитель белого BMW, демонстрируя вопиющую непосредственность и незнание ПДД, съехал с проезжей части на тротуар и продолжил свой путь по нему.