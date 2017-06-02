В Омске предложили легализовать проституцию для получения денег на ремонт дорог

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Омский общественник Анатолий Степанов во время публичных слушаний горсовета 2 июня предложил легализовать проституцию для пополнения госбюджета, сообщает «СуперОмск».

Причем речь идет не только об Омской области. «Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять Соломоново решение - обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство и наконец-то легализована проституция на всей территории РФ», - заявил активист.

По данным Степанова, в России насчитывается от одного до трех миллионов проституток, и они зарабатывают от двух до шести миллиардов рублей. Только в одной Омской области жриц любви как минимум две тысячи, их доход которых составляет 3,6 миллиарда рублей и за счет 13-процентных налоговых отчислений может приносить в региональный бюджет более 500 млн рублей.

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«На эти налоговые отчисления потом можно закупать автобусы, трамваи и строить дороги», - пояснил Степанов конечную цель своей идеи.

Правда, вряд ли депутаты одобрят его инициативу: по словам председателя городского совета Галины Горст, Степанов не пропускает ни одного публичного слушания по бюджету и постоянно вносит радикальные предложения. «Безусловно, я считаю, что это бредовая идея, и она никоим образом не будет поддержана депутатами Омского городского совета», - резюмировала Горст.

Более того, Om1.ru отмечает, что, оказывается, Степанов раньше уже обращался с такой идеей к губернаторам - как прошлому (Леониду Полежаеву), так и к нынешнему, но получал однозначный отказ.

В России проституция запрещена. Ее организация карается штрафами и реальными тюремными сроками. Что касается стран Запада, жрицы любви могут работать, не страшась наказания, в Турции, Нидерландах, в Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Новой Зеландии, Австралии.

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