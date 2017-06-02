В России гаишник, употреблявший наркотики во время дежурства, получил 3 года условно за взятку

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор уже бывшему инспектору ДПС ГИБДД Александру Синяку. Он признан виновным в попытке подкупить медицинского эксперта с целью избежать наказания за употребление наркотиков на службе. «Под кайфом» страж порядка находился во время дежурства в новогоднюю ночь.

Российская Фемида назначила Александру Синяку наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, экс-полицейский выплатит штраф в 100 тысяч рублей (пятикратная сумма взятки), сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Также осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах МВД сроком на 3 года.

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«Судом установлено, что в новогоднюю ночь во время очередного дежурства инспектор дорожно-патрульной службы употребил наркотическое средство амфетамин, после чего 3 января 2017 года находился в здании ГИБДД области при исполнении служебных обязанностей в состоянии наркотического опьянения», - говорится в пресс-релизе.

Информация о «наркомане в погонах» дошла до отдела собственной безопасности УВД области, после чего Александра Синяка направили на медицинское освидетельствование.

«Чтобы избежать наказания за совершенное деяние, а также скрыть положительные результаты анализа на наркотики, Синяк предложил взятку в размере 20 тысяч рублей эксперту, проводившему медицинское освидетельствование», - отметили в прокуратуре. За эту мзду эксперт должен был составить заведомо ложное заключение об отсутствии в моче инспектора наркотических и психотропных веществ.

«Довести преступление до конца инспектор дорожно-патрульной службы не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены правоохранительными органами», - заключили в надзорном ведомстве.

Синяку инкриминировали ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).







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