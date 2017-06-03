Дочь Пескова назвала отца «главным вором страны»

Дочь российского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала ироничную фотографию и пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца.

Соответствующая запись размещена у нее в Instagram.

«В общем, совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось заснуть. Ни один из слуг не смог меня утешить. Время откровения пришло. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства », - пишет Елизавета.

Реклама

Instagram

«Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат», - написала Пескова.

Она также призналась, у нее 13 рабов, среди которых есть «Вася, Дима, ну и третий сами представляете».

Еще по этой теме