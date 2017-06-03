Премьером Ирландии станет открытый гей

Leo Varadkars
 

Leo Varadkars. Фото: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS

38-летний политик также станет первым главой страны, который имеет индийское происхождение.

Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии «Фине Гэл» и вскоре станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

38-летний политик также станет самым молодым премьером в истории Ирландии и первым главой страны, который имеет индийское происхождение.

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По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.

Отец нового партийного лидера переехал из Индии в Ирландию в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

Варадкар объявил о своей сексуальной ориентации в 2015 году, когда в стране проходил референдум по легализации однополых браков.

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