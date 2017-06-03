В Германии из-за террористической угрозы прерван фестиваль Rock am Ring

 

Фото: AP/Scanpix

В Германии в экстренном порядке был приостановлен один из крупнейших музыкальных фестивалей Rock am Ring, на который съехались 87 тысяч любителей рок-музыки, из-за террористической угрозы. Всех участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка, передает DW.

В местной полиции уже сообщили, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу».

В настоящее время на месте проходят следственные действия. При этом официальные лица не разглашают более подробную информацию. Издание отмечает, что к месту проведения фестиваля должен прибыть глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

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«Мы просим всех посетителей фестиваля покинуть место проведения и, сохраняя спокойствие, отправиться к выходам. Мы должны помочь проведению расследования. Мы надеемся, что фестиваль продолжится в субботу», - говорится в заявлении организаторов Rock am Ring, размещенном в Facebook.

Twitter

Rock am Ring - один из самых крупных фестивалей рок-музыки. Он проходит каждый год в первую неделю июня с 1985 года. В этом году на сцене в Нюрнберге должны выступить такие мировые исполнители, как Rammstein, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames и другие.

Немецкие журналисты отмечают, что в стране относятся крайне серьезно к любым сообщениям о потенциальной террористической угрозе после недавних событий в Манчестере, где 22 мая произошел теракт на концерте американской певицы Арианы Гранде.

Тогда из-за взрыва во время выступления певицы на Manchester Arena погибли 22 человека. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Более 60 раненых остаются в больницах, из них как минимум 23 - в критическом состоянии.


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