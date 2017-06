В Германии из-за террористической угрозы прерван фестиваль Rock am Ring

В местной полиции уже сообщили, что речь идет о «конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу».

В настоящее время на месте проходят следственные действия. При этом официальные лица не разглашают более подробную информацию. Издание отмечает, что к месту проведения фестиваля должен прибыть глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

«Мы просим всех посетителей фестиваля покинуть место проведения и, сохраняя спокойствие, отправиться к выходам. Мы должны помочь проведению расследования. Мы надеемся, что фестиваль продолжится в субботу», - говорится в заявлении организаторов Rock am Ring, размещенном в Facebook.

Twitter

In the process of evacuating 90,000 people from the Rock am Ring #Rar2017 field, everything is very calm pic.twitter.com/qEJJD7FIoV— Rick Fulker (@rickfulker) 2 June 2017