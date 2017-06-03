Путин: Хакеры США могли «перевести стрелки» на РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что за вмешательством в американские выборы могут стоять хакеры из США, которые умело перекладывают вину на Россию.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелки на Россию», − отметил Путин.

«В ходе острой политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить данную информацию, они ее выпустили, сославшись на Россию. Вы не можете себе такое представить? Я могу», − добавил российский президент.

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Ранее Путин заявил, что Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться.

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