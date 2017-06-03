Предполагаемому организатору терактов в Париже и Брюсселе предъявлены обвинения

Бельгийская полиция. Иллюстративное фото
 

Бельгийская полиция. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования парижских терактов предъявила Ясину Атару обвинения в убийствах и руководстве террористической группой.

Бельгийцу Ясину Атару предъявлены обвинения в убийствах и «руководстве террористической группой» в рамках расследования терактов 2015 года в Париже. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщают информагентства AP и AFP со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Атар был арестован в марте 2016 года, через несколько дней после терактов в Брюсселе. Он приходится двоюродным братом смертникам, подорвавшим себя в аэропорту и метро бельгийской столицы. Кроме того, он - брат Усамы Атара, который считается одним из ключевых организаторов терактов в Париже и Брюсселе.

Реклама

Атаки на Париж и Брюссель

В результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек. В марте 2016 года в Брюсселе был задержан один из организаторов атак Салах Абдеслам. Через несколько дней после его задержания в аэропорту Завентем, а также на станции метро «Мальбек» в Брюсселе были совершены теракты, унесшие жизни 32 человек.

Позднее стало известно, что террористы, устроившие взрывы в столице Бельгии 22 марта, изначально планировали провести новую серию терактов в Париже, но из-за успехов расследования и ареста ключевых подозреваемых они изменили планы и решили нанести удар по Брюсселю. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Дешевое медицинское средство помогает от морщин и старения Wo&Men

Дешевое медицинское средство помогает от морщин и старения

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками Hi-Tech

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками

Российские звезды в долгу перед Юрмалой? Showbiz

Российские звезды в долгу перед Юрмалой?

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

Бельгия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 