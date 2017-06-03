Предполагаемому организатору терактов в Париже и Брюсселе предъявлены обвинения

Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования парижских терактов предъявила Ясину Атару обвинения в убийствах и руководстве террористической группой.

Бельгийцу Ясину Атару предъявлены обвинения в убийствах и «руководстве террористической группой» в рамках расследования терактов 2015 года в Париже. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщают информагентства AP и AFP со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Атар был арестован в марте 2016 года, через несколько дней после терактов в Брюсселе. Он приходится двоюродным братом смертникам, подорвавшим себя в аэропорту и метро бельгийской столицы. Кроме того, он - брат Усамы Атара, который считается одним из ключевых организаторов терактов в Париже и Брюсселе.

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Атаки на Париж и Брюссель

В результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек. В марте 2016 года в Брюсселе был задержан один из организаторов атак Салах Абдеслам. Через несколько дней после его задержания в аэропорту Завентем, а также на станции метро «Мальбек» в Брюсселе были совершены теракты, унесшие жизни 32 человек.

Позднее стало известно, что террористы, устроившие взрывы в столице Бельгии 22 марта, изначально планировали провести новую серию терактов в Париже, но из-за успехов расследования и ареста ключевых подозреваемых они изменили планы и решили нанести удар по Брюсселю. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».