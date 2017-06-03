Эстония отказала беженцу в воссоединении с членами своей семьи

Полиция дала отрицательный ответ на прошение одного из распределенных в Эстонию по квоте ЕС беженцев о воссоединении с членами своей семьи.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что в этом году ведомство отклонило прошение одного из прибывшего по квоте ЕС беженца о воссоединении со своей семьей. В то же время, департамент не уточнил, когда беженец прибыл в Эстонию и какого количества членов его семьи касалось поданное им ходатайство.

Ранее полиция удовлетворила прошение о воссоединении с семьей другого беженца по квоте ЕС. Речь идет об уроженце Йемена, который прибыл в Эстонию из Греции в марте прошлого года. Он подал ходатайство о воссоединении со своей семьей — с супругой и двумя детьми. Семья беженца прибыла в Эстонию полгода назад.

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По закону, членами семьи лиц, которым предоставлена международная защита, считаются супруг (супруга), их несовершеннолетние и холостые дети, находящиеся под опекой несовершеннолетние и холостые дети, а также родители или дедушки и бабушки лиц, получивших статус беженца и их супругов.

К настоящему моменту в Эстонию по квоте ЕС доставлены 150 беженцев. Четверо из них — не семейные мужчины.