В Германии утвердили финансовую реформу

Бундесрат, представительство 16 федеральных земель Германии, единогласно утвердил финансовую реформу, увеличивающую дотацию регионам. Об этом сообщает Укринформ.

Документ упорядочивает финансовые отношения между Берлином и федеральными землями страны. Он предусматривает перераспределение средств центрального бюджета между субъектами с разными финансовыми возможностями.

Согласно закону, с 2020 года федеральные земли, независимо от размера территории и экономических показателей, ежегодно будут получать из центрального бюджета по 9,75 млрд евро с последующим повышением.

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С другой стороны, центр получает больше полномочий в том, что касается контроля за их хозяйственной деятельностью, в частности строительства дорог, школьного образования, сбора налогов.

«Финансовый пакет», который требует внесения 13 поправок в конституцию, одобрен на следующий же день после того, как за него проголосовали 455 (при 87 «против» и 61 «воздержался») членов Бундестага. Этому предшествовали непростые согласования.

Депутаты Бундестага и члены Бундесрата чаще всего в своих разговорах произносили слово «солидарность».

Между тем, эксперты уже критикуют новый закон. Так, в Мюнхенском исследовательском институте финансовых проблем (IFO) его прокомментировали «как подрывающий принцип федерализма» и ведущий к большей централизации.

Закон, по мнению IFO, существенно сократит самостоятельность регионов в принятии решений. К тому же, такая уравниловка не послужит положительным стимулом для повышения экономической эффективности земель.

Напомним, в 2016 году в Германии зафиксировали самый высокий профицит бюджета с момента объединения страны в 1990 году. Превышение доходов над расходами составило в абсолютном исчислении 23,7 млрд евро, что выше запланированных показателей.