КНДР назвала блефом и провокацией испытание системы перехвата ракет в США

Проведенные США испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР после паузы назвали блефом и военной провокацией. Об этом заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью официальному агентству ЦТАК.

«Тридцатого мая на базе «Ванденберг» в штате Калифорния американские империалисты провели испытание, имитировавшее перехват межконтинентальной баллистической ракеты со стороны нашей республики. Такие действия являются опасной военной провокацией», - цитирует РИА «Новости». Северокорейский военный пояснил: по его мнению, эти испытания показывают, что «подготовка к ядерной войне со стороны США достигла последней стадии».

Впрочем, в том же сообщении объявленные успешными американские испытания военный называет блефом: «Сейчас США блефуют, заявляя об успехе в испытаниях по перехвату МБР, но мы считаем это тщеславной горячностью США, которые находятся в отчаянном положении.

США не должны думать, что они могут выдержать ливень ядерного удара наших стратегических сил и сохранить жизнь».

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США провели во вторник успешные испытания перехватчика, сбившего имитатор межконтинентальной баллистической ракеты - важнейшей части системы ПРО, перехватывающей ракеты на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). Ракета-мишень, выпущенная из района Маршалловых островов, была сбита над Тихим океаном.

Комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуты 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, до конца года их число должно вырасти в полтора раза.

США провели испытания ракеты по перехвату МБР на следующий день после третьего за последние три недели пуска баллистической ракеты КНДР.

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