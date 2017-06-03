В Кабуле взорвали похоронную процессию, минимум 18 погибших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В столице Афганистана Кабуле произошло три взрыва во время траурной церемонии, минимум 18 человек погибли, передает Reuters.

Взрывы произошли вблизи траурной процессии в районе Сарои Шамоли. «Интерфакс» со ссылкой на Tolo News передает, что взрывы прозвучали во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана, погибшего накануне во время демонстрации протеста.

С субботу президент Афганистана Ашраф Гани провел экстренное заседание Совета безопасности с участием главы исполнительной власти.

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Поводом для протестов накануне стал террористический акт в Кабуле в среду, который унес жизни почти ста человек. Демонстранты требовали отставки президента, главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие. В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией.

Митингующие заявляли, что в результате обстрела полиции накануне погибли семь демонстрантов. По официальным данным, жертвами стрельбы полицейских стали пять человек, одиннадцать человек были ранены, в том числе и восьмилетний ребенок.

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