В Германии возобновили фестиваль Rock am Ring после проверки на теракт

Гости фестиваля Positivus 2014
 

Гости фестиваля Positivus 2014. Фото: Ieva Čīka / LETA

Рок-фестиваль Rock am Ring в Германии должен возобновиться сегодня, 3 июня, после проверки на угрозу террористической атаки, сообщает Радио Свобода. После интенсивных обысков всего района проведения фестиваля подозрения не переросли в острую ситуацию, заявили организаторы фестиваля добавив, что полиция дала «зеленый свет» на продолжение концерта.

Пресс-служба местной полиции также сообщила на страницах в социальных сетях, что фестиваль продолжается. Трехдневный фестиваль на арене вблизи Нюрбурга должен был длиться до 4 июня 2017 года.

Около 90 тысяч человек должны были посетить мероприятие.

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Накануне проведение крупнейшего в стране музыкального фестиваля Rock am Ring приостановили из-за угрозы теракта.



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