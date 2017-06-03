В аэропорту Киева задержан россиянин, подозреваемый в терроризме

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В аэропорту Киев украинские пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, в столичном аэропорту при осуществлении паспортного контроля на 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из турецкой Анкары сработала базы данных Интерпола.

«Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности», – говорится в сообщении.

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О задержанном россиянине проинформировали Укрбюро Интерпола.

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