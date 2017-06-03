Индусы поклоняются теленку, который родился с «человеческим лицом»

 

Фото: Kadrs no video

На севере Индии родился телёнок с необычной физической аномалией — его голова, глаза, уши и нос напоминают человеческие. Генетический уродец прожил после рождения около часа, однако местные жители успели принять теленка на одно из воплощений индуистского бога Вишну и начали ему поклоняться - сообщает издание Mirror.

В настоящий момент тело телёнка поместили в специальный саркофаг и оборудовали алтарь. Люди едут со всей Индии, чтобы увидеть необычное животное, возложить к нему цветы и подарки, как к божеству.

Youtube

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

В мире отмечается Международный день проституток Wo&Men

В мире отмечается Международный день проституток

WikiLeaks опубликовала материалы о созданном в ЦРУ вирусе «Панде Hi-Tech

WikiLeaks опубликовала материалы о созданном в ЦРУ вирусе «Панде

Дешевое медицинское средство помогает от морщин и старения Wo&Men

Дешевое медицинское средство помогает от морщин и старения

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 