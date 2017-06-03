Индусы поклоняются теленку, который родился с «человеческим лицом»

На севере Индии родился телёнок с необычной физической аномалией — его голова, глаза, уши и нос напоминают человеческие. Генетический уродец прожил после рождения около часа, однако местные жители успели принять теленка на одно из воплощений индуистского бога Вишну и начали ему поклоняться - сообщает издание Mirror.
В настоящий момент тело телёнка поместили в специальный саркофаг и оборудовали алтарь. Люди едут со всей Индии, чтобы увидеть необычное животное, возложить к нему цветы и подарки, как к божеству.
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