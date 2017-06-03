Канадец выиграл в лотерею почти 41 млн долларов

Прибыль, деньги, евро/иллюстративное фото
 

Прибыль, деньги, евро/иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Житель провинции Квебек на востоке Канады выиграл в популярную национальную лотерею Lotto Max 55 млн канадских долларов - почти 41 млн долларов США.

Розыгрыш прошел в пятницу вечером. Выигрышные номера: 11, 12, 25, 28, 33, 41 и 43. Известно, что билет был куплен в магазине недалеко от городка Шербрук, передает Montreal Gazette.

Как сообщили сегодня представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей, имя выигравшего пока не разглашается.

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В текущем розыгрыше еще восемь счастливчиков получили традиционные «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов (740 тыс. долларов США). Известно, что трое из них - жители провинции Онтарио, отмечает ТАСС.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в другой лотерее «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составила 46 млн долларов США.

После розыгрыша джекпота сумма потенциального выигрыша в следующем раунде Lotto Max снизилась до 15 млн долларов.



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