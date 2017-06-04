На Лондонском мосту фургон сбил пешеходов; известно о пострадавших

 

Фото: Scanpix/Reuters

Автомобиль в Великобритании на Лондонском мосту выехал в толпе прохожих, сообщает BBC

СМИ сообщают о прибытии вооруженных сил на место событий.

«По информации одного из очевидцев, 15-20 человек были ранены после наезда на них автомобиля», – цитирует korrespondent.net со ссылкой на издание Telegraph.

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Как сообщает портал meduza.org со ссылкой на «Би-би-си», пострадали по меньшей мере пять человек. Информации о погибших нет.

По информации «Би-би-си», за рулем фургона сидел мужчина, он ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Из сообщения следует, что ему удалось скрыться.

В Лондоне фургон сбил прохожих

Фото: В Лондоне фургон сбил прохожих0

Также сообщается, что неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от моста. Нападение произошло в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв


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