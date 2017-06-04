Очередной теракт в Лондоне; известно о жертвах

 

Фото: AP/ScanPix

 

Автомобиль в Великобритании на Лондонском мосту выехал в толпе прохожих, сообщает BBC. Произошедшее уже назвали терактом. Это третий террористический акт за последние 2,5 месяца.

Полиция Лондона в Twitter сообщила о трех инцидентах: на Лондонском мосту, рынке района Боро и районе Воксхолл.

«По информации одного из очевидцев, 15-20 человек были ранены после наезда на них автомобиля», – цитирует korrespondent.net со ссылкой на издание Telegraph. Мужчина ехал со скоростью около 50 миль в час (80 километров в час). Из сообщения следует, что ему удалось скрыться.

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В районе рынка Боро двое террористов напали на прохожих с охотничьими ножами. Полиции их удалось ликвидировать.

В то же время по данным The Sun, на которых ссылается «Россия 24», 7 прохожих были убиты, 20 ранены. Недалеко от офисов были слышны 2 взрыва. Как минимум 5 экстремистов участвовали в серии терактов.

С места происшествия эвакуируют людей. Там находятся вооруженные полицейские.

Прохожих выводят из опасной зоныПрохожих выводят из опасной зоны. Фото: Reuters/ScanPix

По словам свидетелей, полицейские открыли стрельбу. «Мы вынуждены были бежать. Было много стрельбы», – рассказала одна из очевидцев.

В Лондоне фургон сбил прохожих

Фото: В Лондоне фургон сбил прохожих0

Также сообщается, что неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от моста. Нападение произошло в ресторане Tito's рядом со станцией лондонского метро London Bridge. По данным очевидцев газеты Sun, из заведения выносили тела жертв.

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