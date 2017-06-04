В Турине возникла давка из-за взрыва петарды, пострадали до 200 человек

Не менее 200 человек пострадали в ночь на воскресенье на площади Сан-Карло в Турине в давке, возникшей среди фанатов футбольного клуба «Ювентус», наблюдавшими за финальным матчем Лиги чемпионов.

Паника возникла после того, как один из присутствующих взорвал петарду. Собравшиеся болельщики приняли хлопок за взрыв бомбы и без разбора бросились врассыпную.

«Интерфакс» со ссылкой на газету The Guardian передает, что на установленном на площади гигантском мониторе игру «Ювентуса» и «Реала» смотрели тысячи человек. Петарды, по данным издания, разорвались в самом центре толпы.

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Агентство RNS, ссылаясь на итальянское издание Gazzetta Dello Sport, сообщает, что петарду взорвал подросток, крикнув, что это была бомба.

Отметим, что инцидент произошел после того, как туринский клуб крупно уступил своему оппоненту.

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